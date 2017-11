Visita ex presidente Leonel Fernández activará el PLD .

PUERTO PLATA.- El Partido de la Liberación Dominicana, dormido después de las elecciones en sus acciones en públicas, recobraría el activismo que le caracterizó en pasado con la visita que realizará el ex mandatario doctor Leonel Fernández que se mantiene al frente del liderazgo en su condición de presidente nacional. Se ha anunciado para el 30 de noviembre, y para ello han puesto a circular invitaciones.

Aunque el hermetismo por las tristes relaciones que mantienen seguidores del suyo, El Faro conoció que Leonel Fernández sostendrá encuentro con dirigentes de la organización, la sociedad civil, sector empresaria y una actividad general que se desarrollará bajo techo, posiblemente en el Centro Regional universitario que construyó para la UASD durante su gobierno. Alfonso Crisóstomo, presidente del comité municipal en Puerto Plata, acusa a Francis Vargas de no reunir la dirección del partido, sino mantener reuniones y hacer visitas algunos de ellos, que simpatizan con Leonel, “como si los demás no existieran, razón por la que está dormido el partido”.

Trascendió que dirigentes nacionales, entre ellos el senador Félix Batutista, han visitado la provincia haciéndose acompañar por el diputado Juan Carlos Quiñones y el ex senador Francis Vargas, presidente provincial del PLD, pero estos no han dado a conocer en la generalidad de los medios, atribuido poco relación que tienen con los periodistas y comunicadores de casi toda la provincia, a quienes han dado un trato discriminatorio que no es la línea del ex presidente Fernández, quizás con temor de que realicen preguntas por sus actuaciones desligada de los peledeistas- leonelistas, los periodistas y dirigentes medios y bajo de la organización que utilizan en tiempo de campaña, en ocasiones entregando dinero o pagando los movimientos que realizan para llevarlos o traerlos a las actividades que organizan.

De todos los legisladores y alcaldes, el ex presidente Leonel Fernández no cuenta con militante, salvo Juan Carlos Quiñones que responde a Radhamés segura, Félix Castillo e Irania Rivera, son de Danilo Medina, en tanto que los alcaldes dejaron de pertenecer al grupo por las actuaciones de sus representantes aquí, por lo que se ha dicho que la única potable es doña Eridanea Llibre, ex gobernadora que salió fortalecida políticamente y que sigue fielmente al ex presidente Leonel Fernández.

