Turismo aporte el 25% de las divisas que general la economía en el país, afirma el presidente Danilo Medina .

El presidente Danilo Medina aseguro el turismo está produciendo más del 25% de las divisas que genera la economía en el país.

“Todo apunta a que el 2017 será el octavo año consecutivo de crecimiento continuo del turismo en el Caribe, con un sólido 4% en relación con el año anterior y todo indica que esta tendencia continuará. En el caso de la región del Caribe esto es crucial, porque actualmente somos la región que más depende de los ingresos del turismo en sus economías”, indicó el mandatario.

Además, dijo que tal beneficio es una una gran oportunidad, sobre todo si logramos posicionar el Caribe como un destino unificado en el mercado global.

Expresó que no obstante el crecimiento República Dominicana no dejará de promocionar destino”, indicó .

Medina sostuvo que se trata de reconocer que hay un mercado mayor más allá.

En su conferencia en Jamaica, el presidente Medina dijo que el países extrovertido. No solo por la alegría de nuestra gente y nuestra hospitalidad para recibir extranjeros, sino también por nuestra predisposición a ampliar nuestros horizontes”, expresó el mandatario.

Según las cifras de la Organización Mundial del Turismo, en 1950 ese sector movía 2,000 millones de dólares a escala global; mientras que en el año 2000 llegó a los 495,000 millones de dólares y, siguiendo esta curva de aceleración ascendente, en el 2015 había alcanzado ya un billón y medio de dólares. Lo que supone el 10% del Producto Interno Bruto Mundial.

“En el 2016, más de 1,200 millones de turistas viajaron por el mundo y, según cifras de la OMT para el año 2030, se proyecta que se alcance la cifra de los 1.800 millones de personas”, señaló Medina durante su intervención.

Me gusta: Me gusta Cargando...