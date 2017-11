Sobre salen funcionarios del gobierno de Danilo Medina, encabezados por el gobernador .

PUERTO PLATA.- Mantienen una línea de trabajo que poca veces se registra en elevado número de funcionarios del gobierno. La encabeza el representante del poder ejecutivo, doctor Iván Rivera que junto a su esposa e hijas cumplen misiones que no siempre dan a conocer, especialmente en en favor de necesitados.

Julio Almonte, vice ministro de turismo que se ha convertido en el vocero oficial en la provincia, incursionando diariamente en varios medios electrónicos ofreciendo informaciones propias del gobierno.

Silente pero efectivo es el trabajo de Eugenia Martínez al frente del distrito escolar número 11 del municipio de Puerto Plata.

Onetime Reyes, director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, buscando agua para satisfacer la demanda, no obstante la limitación que le impone la falta de un eficiente acueducto que demanda el crecimiento de Puerto Plata.

Policías y militares se han destacado como nunca antes, garantizando seguridad, en los distintos puntos, sin abandonar el que hacer social a favor de los miembros de la instituciones, así como comunidades que han requerido de su presencia.

Sobresale el coronel comandante de al Fuera Aérea Dominicana con sede en Sabaneta de Cangrejos entre los municipios Sosúa y Montellano, quien ha tenido la misión delicada de hacer actividades sociales contento con la ayuda del gobierno a través del Plan Social y del Ministerio de Defensa.

El coronel Ignacio Peña Grullón ha de ser colocado en un lugar especial por haber mantenido el cuidado de los visitantes extranjeros que vienen a Puerto Plata y promocionan volver, pues no se ha registrado una nota discordante. Todos los miembros del Cuerpo Especializado para la protección del turistas, han contribuido con el efectivo trabajo.

El director Olivenses de la Policía nacional, ha dado continuidad al orden establecido por el general Pablo Diere que disminuido considerablemente la delincuencia en Puerto Plata. Aunque no se ha logrado 100% lo deseado, puede asegurarse que por primera vez se identifican los ciudadanos con la labor de los funcionarios que trabajan a favor de la paz, el orden, la tranquilidad y respeto.

Me gusta: Me gusta Cargando...