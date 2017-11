Gómez Casanova considera de vital importancia rehabilitación puerto Puerto Plata .

Puerto Plata.- El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova consideró de vital importancia para el país la rehabilitación del puerto de Puerto Plata, obra que sin embargo dijo que requiere el apoyo de alguna iniciativa privada dado su alto costo.

Gómez Casanova al pronunciar la conferencia “El Futuro del Puerto de Puerto Plata”, ante el capítulo local de la Cámara Americana de Comercio, destacó la existencia de varias empresas interesadas en el puerto de esta ciudad, para lo cual el presidente Danilo Medina formó una comisión para evaluar las opciones en torno al mismo.

Aclaró que hace unas semanas se publicó una convocatoria a presentar manifestaciones de interés en el puerto, que es un paso previo a una posible convocatoria a una licitación o a cualquier modalidad de concesión del puerto, lo cual fue aclarado en la reunión del Consejo de la Autoridad Portuaria Dominicana, APORDOM.

El funcionario indicó que el puerto de esta localidad que tiene una importancia regional, genera actualmente, de 100 a 105 millones de pesos, el pasado año, generó 103, millones 815 mil pesos y en el presente año va por más de 77, 908,146, con una merma significativa por el impacto de los huracanes, que incluso han provocado el colapso del viejo espigón del muelle local.

Destacó el enorme potencial de la zona en especial porque este es el principal puerto de la región norte, dio seguridades

Igualmente destacó la importancia de la inversión realizada por la empresa Báez & Raanik y Carnival en el muelle Amber Cove que para el presente año recibirá más de 400 mil cruceristas, lo que representa alrededor del 43% del millón de turistas que por vía marítima recibirá el país en 2017.

Dijo que han expresado interés en la concesión del puerto local empresarios locales que se reunieron con él, meses atrás, así como la empresa Haina International Terminal, el Grupo Lora de México, representados en el almuerzo por varios de sus ejecutivos y varias compañías de cruceros estimuladas por el éxito de la operación de Carnival y el grupo Raanik.

Manifestó que igualmente hay una empresa interesada en construir un puerto de cruceros en la zona de Bergantín, como una inversión directa en la que el Estado no tendría que invertir nada. Aclaró que, en torno a este caso a la APORDOM, solo le corresponde dar su no objeción si entiende previa aprobación de su consejo que la misma procede y que la adquisición de esos terrenos depende del Banco Central y de los particulares que puedan tener propiedades allí.

Al abordar el costo de la terminal que requiere Puerto Plata Víctor Gómez Casanova indicó que la inversión mínima en ese puerto sería de unos 70 millones de dólares, monto con el cual el estado dominicano no cuenta actualmente para asumir la obra, por lo que se requiere una alianza público privada para realizar la misma.

Al responder preguntas del público Gómez Casanova dijo que aún no sabe cuál será la modalidad a implementar si licitación pública o concesión ya que eso será determinado luego de que concluyan los trabajos de la comisión por la presidencia de la República.

