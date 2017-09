Raso Policía Nacional muere al recibir disparos de un sargento de la Armada en confuso incidente.

Antonio Heredia

PUERTO PLATA. – Un raso policial respondía al nombre de Wilfredo Rodríguez Carvajal . El hecho ocurrió la noche del pasado lunes. Recibió un balazo en el pecho en un incidente que no ha sido aclarado .

Rodríguez Carvajal recibió el disparo mientras se encontraba en una pensión ubicada en la calle tercera de la Urbanización General Gregorio Luperon.

de la Policía Nacional de 21 años de edad falleció anoche tras recibir un balazo en el pecho durante un incidente aún no aclarado, mientras que un sub oficial de la Armada de República Dominicana (ARD) fue atropellado por un vehículo.

Al principio de informó que el policía Rodríguez Carvajal se había suicidado, pero luego de que se investigara ese suceso la versión se cambió, ya que supuestamente fue a un compañero que se le escapo el mortal disparo cuando manipulaba un arma de fuego.