Julio Almonte oficializa aspiraciones a candidato senador por el PLD

PUERTO PLATA.- “Es un hombre que dice sopesa, investiga, realiza averiguaciones y busca orientaciones antes de tomar una decisión, por ello ha dado a conocer oficialmente que buscará la candidatura a senador por el Partido de la Liberación Dominicana”.

Las palabras fueron pronunciadas por el vice ministro de turismo Julio Almonte, quien se ha convertido en el vocero del gobierno, y dijo hacerlo al conocer la posición popular que le dan las cuestas realizadas.

Manifestó que al igual que todos los demás tiene derecho a aspirar a una posición electiva y respeta, valorado los demás compañeros, anunciando que hará campaña recorrerá municipios y distritos municipales, gestionará y hará llegar a la provincia nombramientos y soluciones de problemas a las comunidades, contento con el apoyo y respaldo de las altas instancia del gobierno en general.

Julio Almonte, es el primero en lanzar oficialmente sus aspiraciones de manera pública, aunque existen otros pero no lo han hecho. Se ha dicho que Javier Clark, quien fuera aspirante pero no llegó y pasó a ser candidato a diputado y se ignora si el ex senador Francis Vargas aspirará nuevamente.