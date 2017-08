PUERTO PLATICOSAS

SI NO SE INVESTIGA quienes fueron los beneficiados con las 47 viviendas construida para los afectados por las lluvias en noviembre pasado, el gobierno va a quedar mal parado…Taxistas turísticos fueron protegidos por la director de Intrant. Claudia de los dijo que todos estaban seguros y que los nuevos tendrán que esperar…Calles estrechas no pueden ser parquedad en ambos lados, es una tarea de los organizadores del transito que ahora tienen grúa…Danilo Morrobel comenzó encendido pero se ha apagado…Qué la campaña comenzó hace tiempo…. A propósito como es posible que los aliados de Leonel Fernández no se hayan pronunciado, o es que no tienen calidad moral…Hipólito Mejía tiene poco seguidores en Puerto Plata…José Ignacio Paliza en primer orden para ser tomado en cuenta para una posición elevada dentro delPRM y en la boleta presidencial, sino como titular, en segundo lugar…La presentaciones en el Anfi teatro, son un palo, hasta pagando mucho dinero la gente acude masivamente…A Estaba Sareita ahora le llaman el serrucho…El alcalde de Imbert está satisfecho con el trabajo del primer año…Dicen que regidores de Puerto Plata están por armar una camarona contra el alcalde Walter Musa, y por qué?…Un programa supuestamente especial cobró a casi todos los participantes una alta suma de dinero, que pagaron gustosamente, pero no lo hacen para los medios de comunicación…periodistas de todos los niveles, especialmente los dirigentes, deben cuidar su imagen, algunos trata de desacreditar la clase…los estudios dilatados para las inversiones están alejando a los visitantes, deben tener cuidado los comisionados…Educación logró que la mayor cantidad de estudiantes haya aducido el primer día declare…Cuántos profesores de Puerto Plata estaban cobrando sin trabajar?…Luis Balbucean, el líder de la ADP defiende a los miembros y condena al ministro de educación…En cuanto departamento gubernamentales está sucediendo lo mismo que en educación, por qué no se investiga ?..Sensible perdida la del abogado y comunicador Francisco Lantigua con la muerte de su joven esposa. Fue un dolor colectivo. Conformidad y paz eterna…El desarrollo turístico va a necesitar de los periodistas y medios de comunicación que ellos tienen abandonado, no será ahora, pero llegará el momento…Siguen avanzando los trabajos de las vías dispuestas por el presidente Danilo Medina y terminaron parte de las viviendas, aunque un sacerdote católico está denunciando que hubo discriminación…La extorsión y el chantaje son castigado por el código pero, se necesita acusadores, porque jueces hay esperando que lleguen, pero con pruebas…Bai