NP Plus Magazine revista turística de la Zona Norte celebra su noveno aniversario. Sosúa, Puerto Plata.- La revista especializada en temas turísticos de la zona norte celebró este viernes su noveno aniversario, en el lujoso restaurante Casa 21 Sosúa, donde se dieron cita empresarios y prensa ligados al turismo. La destacada comunicadora Mabel Andreiny, directora de Plus Magazine ofreció las palabras de bienvenida, donde agradeció a todos los presentes, Plus Magazine es una revista con enfoque turístico con nueve años de vida editorial, mismos en los cuales siempre se ha promocionado de una manera positiva la zona norte, ¨¨somos más que sol y playa, elementos no muy difícil de encontrar en otros países, se demostró que tenemos mucho que ofrecer siendo uno de los destinos más completos, de manera que son diversos los sectores que se están trabajando para brindar más que una simple estadía, una verdadera experiencia a nuestros visitantes¨¨ destacó la joven comunicadora. Mabel también expresó que las inversiones en nuevos condominios y hoteles en el área son parte de un crecimiento anunciado, lo que complementa la oferta de estadía de la zona, ofreciendo más habitaciones y más opciones a los turistas locales y extranjeros, es tiempo de crecimiento es tiempo de trabajar todos juntos y en cada una de las áreas que representamos para volver a posicionar a Puerto Plata como el destino más completo del país y el Caribe. La joven comunicadora, reafirmó su compromiso de seguir brindándole al sector turístico, contenido y propuestas de la más alta calidad, Mabel Andreiny aprovechó la ocasión para mencionar el nuevo portal web www.plusmagtv.com donde se podrá encontrar todas las informaciones relativas al turismo en la zona norte, además de vídeos sobre el contenido de Plus Tv, la nueva página web se articula en torno a una nueva estructura que facilita la navegación y permite no sólo el acceso a informaciones importantes sino a llegar aún mas lejos y poder mantener al público informado de una manera inmediata. La directora de Plus Magazine finalmente agradeció a los medios y colegas que asistieron para multiplicar la celebración de su gran fiesta de aniversario y a todos sus patrocinadores haciendo mención especial a Restaurante casa 21, Twenty Wines, Brugal. Quesería Lazarina, Villas Agua Dulce, Ocean Sands y a todos los patrocinadores que le han permitido crecer a través de los años.