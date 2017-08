Jose Paliza, billete premiado para la dirección y principal boleta del PRM para el 2020

PUERTO PLATA.- La dimensión que ha tomado el joven político senador de la provincia, José Ignacio Paliza lo ha colocado en una ventaja posición que obliga al Partido Revolucionario Moderno a tomarlo en cuenta para los cambios estructurales que elegirás las nuevas autoridades.

Paliza es un nombre que no sale de los pensamientos de los principales dirigentes de esa organización con miras a una posición en la principal boleta presidencial, en la que deberá ocupar una primera o segunda posición, “es una situación sine quanon” .

El senador de presentante de Puerto Plata llegó con la vara elevada a la Cámara alta, siendo temido por los oficialistas por conocer su formación, conducta y agudeza en sus planteamientos que no habla por hacerlo, sino sobre tema y cosas concreta.

De hecho ha tenido una sobresaliente actuación en todo lo que ha incursionado, presentando proyecto, librando batalla exitosa en el Consejo Nacional de la Magistratura, que representa en nombre del Senado y en el interés de fortalecer la juventud y hacer crecer en aras de unidad el Partido Revolucionario Moderno.

Se asegura que en lo adelante no habrá PRM sin paliza en cualquier posición, pero quedará dentro ocupando una cimera importancia para la política nacional.