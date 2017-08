Difícil situación vive el PLD en Puerto Plata

PUERTO PLATA.-No hay que ser mago para determinar el disgusto existente en la fila del Partido de la Liberación Dominicana, basta señalar el distanciamiento entre los dirigentes en todos los municipios de la provincia.

Si la dirección nacional del PLD o su poderoso Comité Política no cambia de estrategia, no obstante las grandes inversiones y cantidad de obras que se realizan en la provincia, no serían suficiente para garantizar el triunfo en municipios, distritos municipales y la provincia en las elecciones del 2020.

Por el trato que dispensaron en los gobiernos pasados muchos dirigentes se mantienen alejados, amén de que no han sido llamados para ser integrados a las obras que ejecuta en la actualidad del gobierno.

Un factor podría ser el hecho de que la mayoría pertenece a la corriente de Leonel Fernández, principal escollo ante una posible repostulación del presidente Danilo Medina.

Francis Vargas, el ex senador de la República, ha sido el único presidente provincia que ha ocupado la posición creada en el sexto congreso peledeístas, no solamente él se mantiene en el puesto, sino todos los dirigentes por mas de 10 años se que se produjeran cambios en busca de renovación.

Además de Vargas se mantiene Alfonso Crisóstomo, Martha Martínez, Ronny Martínez, Valentín Hernández, Vladimir Céspedes, Arturo Padilla y Danilo Morrobel. Los miembros del comité central nada han hecho a favor del fortalecimiento del partido en la provincia de Puerto Plata, situación que no se siente hoy día, pero sí sucederá cuando se acerquen las elecciones.