Dan el último adiós a Angela Luisa, esposa del comunicador y abogado Francisco Lantigua

PUERTO PLATA Sepultaron el lunes en horas de la tarde, luego de los esfuerzos realzados por los médicos que se entregaron en cuerpo y alma para devolverle la vida, pero finalmente perdieron la batalla

Angela Lidia Vásquez, esposa de lic Francisco Lantigua, reconocido comunicador, co- productor Voz Libre Mediodía, Musavisión , dejó de existir la madrugada de este lunes, sepultada luego de las cinco en las proximidades de donde vivió, en el camposanto de la comunidad de Muñoz, Puerto Plata

Angela, procreo tres niñas, dos de 6 años y una tercera de apenas 17 días de nacida, además deja el dolor de su partida a su esposo, madre, hermanos y demás familiares.

Su cuerpo fue expuesto desde las primeras horas de la mañana del lunes en la funeraria Puerto Plata, por ese entorno, decenas de personas expresando la su condolencia, mientras se recibían coronas, arreglos florales En redes sociales llovían las condolencias personales, delegaciones de instituciones, privadas y públicas y el sector turísticos donde estuvo ligadas por muchos años entres otras.

El cortejo fúnebre partió hacia su última morada, allí uno de sus hermanos extendió agradecimiento por la solidaridad desde el primer momento vivido por la familia, cuando se produjo el internamiento de Angela Lidia, mientras Francisco su esposo, junto a sus dos razones de vivir, las dos niñas y la tercera que llega al mundo, pese a este golpe que le da la vida, muestra testimonio mudo de la ?responsabilidad dejada por su compañera de siempre

Y quienes detenidamente observamos a Francisco, junto sus dos hijitas, con sus miradas fijas hacia quien parte para siempre, su esposa, sentimos una expresión de despedida que salía del féretro” “”No tengas miedo por mi marcha, porque yo seguiré ocupándome de ustedes, dándole toda mi fuerza, todo mi apoyo, y todo mi amor… Y no me gustaría iniciar este tramo sin que supieras, cuánto me alegro de que la vida nos juntara, por lo fácil que hiciste las cosas, porque me enseñaste que la felicidad era bastante mas sencilla de los que yo había pensado” Paz externa.