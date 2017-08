Dirección Comedores económico niega comida abajo precio pobres Puerto Plata

PUERTO PLATA.-Nicolás Calderón, el mismo miembro del Partido de la Liberación Dominicana que dirigió los comedores económicos en gobiernos anteriores ha vuelto por decreto del presidente Danilo Medina, pero parece no estar dispuesto a cumplir con la promesa de establecer un lugar donde edificar el Comedor Económica que desalojo en la avenida presidente Cataño trasladardolo de manera provisional al centro regional universitario de la UASD ubicado a más a mas dos kilómetros de la ciudad, lo que significa que los pobres para llegar allí tendrían que invertir 200 pesos de ida y vuelta y pagar 25 pesos por una comida lo que significa que “costaría mas la sal que el chivo”.

Doña Eridanea Llibre, a la sazón, gobernadora provincial no quiso hacer el anuncio, sino que esperó que viniera personalmente Nicolás Calderón, se hizo responsable, abandonaron el viejo edificio porque estaba destartalado y jamás se habló del asunto.

Salió de la gobernación la señor Llibre y nunca más se ha dicho nada, por lo que el gobernador, doctor Iván Rivera, debiera hacer suya la encomienda y comenmza a pinchar para lograr que el Comedor Económico vuelva al centro de la ciudad, ya que el presidente Danilo Medina se ha propuesto y lo que está cumpliendo, ir en auxilio de los necesitados y donde se encuentra el comedor en la actualidad, en la UASD, no ese verdad que los pobres podrán comer “económicamente.

Mientras eso se madura, el señor Nicolás Calderón apareció en los medios de comunicación firmando un acuerdo con el objetivo de establecer un marco general de cooperación y alianza en el que los Comedores Económicos del Estado y el Programa Mundial de Alimentos coordinar y colaborarán para el fortalecimiento de capacidades en nutrición, logística y asistencia alimentaria en situaciones regulares y en caso de emergencias y desastres. Lógicamente que Puerto Plata no está en ese programa.