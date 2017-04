“Sobornados de Odebrecht deben reflexionar en Semana Santa y devolver

SANTO DOMINGO. El dinero que recibieron funcionarios e intermediarios del Gobierno dominicano de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obras, debe ser motivo de reflexión en esta Semana Santa.

El llamado lo hace monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, quien asegura que si el dinero no es devuelto al Estado, la historia les obligará a devolverlo.

“Recuerdo el mandamiento, no robarás y si robaste, arrepiéntete y devuelve lo que robaste, es lo que les diría a ellos, si no tienes fe, si eres ateo, eso que tú te robaste si no lo devuelves la historia te obligará a devolverlo”, planteó de la Rosa y Carpio.

“Qué van a pensar tus hijos, tus descendientes, no se sentirán felices de ti, están recibiendo un dinero que está lleno de podredumbre. Entonces ese dinero que se robó que se devuelva, lo mejor es reconocer: fallé y me arrepiento”, agrega.

Al conversar con Diario Libre, este sacerdote recordó que la corrupción es una basura moral, que hace daño y contamina. Le hace recordar a Judas quien vendió a Jesús a cambio de dinero.