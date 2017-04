Presidente Medina incorporará al gobierno diri gentes PLD Puerto Plata que defenderán obras

PUERTO PLATA.- Pese a la cantidad de obras que ejecuta el gobierno por

disposición del presidente de la República, Danilo Medina, a través

de Obras Públicas, Ministerio de Turismo, Autoridad Portuaria,

gobernación provincia y los ayuntamientos, entre otro, los adversarios

siguen “torpedeando” y los defensores son pocos lo que ha molestas a

hombres como Iván Rivera, representante del Poder Ejecutivo y el Ing.

Kuki,

Silverio Galán.

Declararon recientemente que los periodistas y comunicadores, algunos

de los cuales cobran en el gobierno, son desagradecidos, pues no

obstante ser beneficiados la emprenden contra las obras del gobierno y

sus funcionarios en forma injusta. Ambos obtuvieron el listado de los

que laboran en instituciones oficiales y que mantienen una línea

adversa a las ejecuciones del gobierno del Danilo Medina. medios de

comunicación que cobran en el gobierno. No ofrecieron detalles, aunque

implícitamente han dejado establecido que la harían publica en

cualquier momento.

Trascendió que dirigentes del comité provincia y los comité

municipales que no están en el gobierno por haber sido sustituidos

porque supuestamente pertenecen al ex presidente Leonel Fernández,

fueron invitados a pasar por el Palacio un funcionario en particular.

Algunos han asistidos, otros se han resistidos sin que ofrezcan

detalles.

Contactos sostenidos podrían dar como resultado que termina la Semana

Santa comiencen a llegar a Puerto Plata nombramientos de leonelistas y

danilistas que pese a los esfuerzos que hicieron a favor del triunfo

del partido y los candidatos , no han sido favorecidos con un

nombramiento por lo que se encuentran en el “banco”, pero sin defender

el gobierno como solía suceder cuando ellos eran funcionarios.