Peralta: semana decisiva sobre caso Odebrecht y campaña Danilo

El ministro administrativo dijo que esta semana se podrá saber la verdad en torno a si Odebrecht financió o no, a través del publicista Joao Santana, las campañas electorales del presidente Danilo Medina.José Ramón Peralta dijo que con el manipulado tema de la financiación de las campañas electorales del presidente Medina por parte de Odebrecht, a través de Joao Santana, lo que se persigue es derribar al primer mandatario de la nación.

Sostuvo que desde el Gobierno se tiene la seguridad de quién tiene la verdad en sus manos. “Sabemos perfectamente cómo fue contratado y de dónde salieron los recursos para pagarle a Santana, operación en la que no tuvo nada que ver la empresa Odebrecht”, sostuvo.

Peralta dijo tener informes de que este lunes o martes, Joao Santana acudiría a ser interrogado ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil, que también lleva una investigación sobre los financiamientos que hizo Odebrecht a campañas electorales. – See more at: http://www.elcaribe.com.do/2017/04/10/peralta-dice-esta-semana-sabra-odebrecht-financio-campana#sthash.o6XlnEnh.dpuf