PALIZA siempre votó “NO” en préstamos de ODEBRECHT

En una postura patriótica de defensa a la soberanía nacional y los intereses colectivos de la población dominicana, el joven legislador de Puerto Plata, José Ignacio Paliza, ha resaltado por votar siempre “NO” en contra de los contratos otorgados a la empresa constructora brasileña Odebrecht.

Se ha podido comprobar que en todas las sesiones efectuadas en la Cámara de Diputados, Paliza hizo varias intervenciones en las cuales criticó que aprobaran muchos préstamos a favor de Odebrecht, conglomerado que fue favorecido dudosamente por el gobierno con varios contratos de hasta 300 millones de dólares.

Ante la mayoría mecánica que exhibe el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las cámaras legislativas, el congresista José Paliza representante de la provincia de Puerto Plata, de manera respetuosa y valiente, siempre fustigó que al parecer se sazonó a la carrera, una especie de sancocho de siete carnes, debido a la innegable premura con la cual se aprobaron los contratos otorgados a la Odebrecht.

Paliza ha cuestionado tanto como diputado y ahora como senador, la forma en que con los contratos otorgados a la Odebrecht, se pone en riesgo miles de millones de dólares del erario llamando a la reflexión, por lo cual apuntó que en los más de 12 años que lleva el PLD dirigiendo el país, irónicamente no se ha resuelto el problema energético y mediante una movida avasallante fue aprobado el préstamo para construir la planta a carbón Punta Catalina, con lo cual hicieron un sancocho que no saben ni siquiera como comérselo.

En una de sus intervenciones ante el hemiciclo parlamentario, de forma textual el joven legislador dijo: “Mi intervención será muy corta, son las 2:00 de la tarde, muchos tenemos hambre y algunos aquí le encantan los sancochos. No es posible que un proyecto de miles de millones de dólares se preste aquí a ser conocido sin que nadie lo haya leído, no se haya hojeado, que ha sido traído el mismo día y en una prisa nacional de un problema que tiene años por resolver y no se ha resuelto, en apenas unos minutos vamos a resolverlo con un plumazo y un “sancocho de siete carnes”. Les pido comedimiento y que enviemos esto a las comisiones pertinentes para profundizar sobre la viabilidad de este jugosísimo contrato sancocho. Muchas gracias”.

Varios medios de comunicación como es el noticiario Telenoticias de Telesistema canal 11 y en el periódico El Día, específicamente en fecha 20/04/2017 mediante un amplio trabajo periodístico de investigación, se ha revelado que según las actas e sesiones que se encuentran en la Cámara de Diputados, en un mismo día se conocían hasta tres contratos que favorecían a la Odebrecht, lo cual daba lugar a que en una sesión la cuestionada empresa brasileña obtuviera aprobación para empezar a ejecutar obras entre los 130 hasta los 300 millones de dólares.

Ante lo antes expuesto, se resalta la impecable labor legislativa que ha desarrollado el congresista por la provincia de Puerto Plata José Ignacio Paliza, primero como diputado en el período 2010-2016 y tras ser electo senador por esa jurisdicción el 15 de mayo del 2016, posición que actualmente ejerce con un alto criterio de responsabilidad y compromiso con tener cada día una mejor sociedad en la República Dominicana.