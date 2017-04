Junta Central Electoral proclama que se acabó el desorden

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, advirtió que la aprobación de los proyectos de Ley de Partidos Políticos y de Régimen Electoral debe ser el resultado de un diálogo que permita escuchar a todos los sectores de la sociedad.

Castaños Guzmán consideró que se debe exigir que esas legislaciones se aprueben este año, porque ya está bueno de desorden en el país.

Expresó que no debe llegar la fecha de las elecciones generales de 2020, sin que haya una ley que regule la campaña y las entidades políticas, porque no se puede continuar con un régimen legal donde no haya consescuencias por ilícitos.