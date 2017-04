Gobierno retene informaciones sobre Semana Santa

El gobierno puso en marcha una estrategia para retener las informaciones de los resultados trágicos del operativo montado por las entidades de socorro para prevenir accidentes durante el asueto de la Semana Santa.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó a principio de semana que no haría ruedas de prensa, pero que enviaría los boletines vía correo electrónico, luego se habría decidido como estrategia no dar los resultados del operativo hasta el lunes a las 11:00 a.m.

Diario Libre se comunicó en horas de la mañana de este domingo con el director del COE, general Juan Manuel Méndez, quien sólo se limitó a explicar que estaba en ruta a la región Este del país en asuntos de supervisión y que mañana darán los detalles del operativo.

“En estos momentos me encuentro transitando hacia el Este en la supervisión del operativo que concluye esta tarde a las 6:00 de la tarde; mañana, a las 11:00 de la mañana, haremos una rueda de prensa para dar a conocer el resultado final, muchas gracias y disculpen los inconvenientes”, dijo Méndez.

Fuentes de Diario Libre dan cuenta de que el pasado jueves todos los encargados de relaciones públicas de las instituciones de socorro, hospitales, Policía, Defensa Civil, entre otros, fueron convocados a una reunión en el Palacio Nacional donde fueron instruidos en el sentido de que solo el COE está autorizado para dar informaciones del Operativo Semana Santa 2017.

La política de retención de información la puso en marcha el gobierno, a través del general Méndez hace varios años, con la reducción de la frecuencia de los boletines. En principio ofrecía dos boletines los días viernes, sábado y domingo, luego lo redujo a uno los domingos, a las 11:00 a.m. Además, sólo cuenta las muertes en accidentes y los ahogados, los demás los excluye para que las cifras sean menores.