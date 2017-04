Francisco Javier García, hijo adoptivo que con éxito lucha por el renacimiento del turismo y desarrolo económico de Puerto Plata

PUERTO PLATA.- Enamorado llegó aquí como el político responsable de la

campaña del PLD, l996, conoció el terreno, conoció todos los rincones

y desde la oposición recibida en el gabinete colocado la provincia en

primer orden e inició el trabajo.

No se olvidó de Puerto Plata, se mantuvieron en contacto, con

frecuencia viajaba, compartía, hizo muchos amigos, se identificó y

comenzó a solicitar colaboración de funcionarios y dedicación del

presidente para auxiliar una provincia que lo había perdido casi todo

con

huida del turismo, lo que debía rescatarse por las condiciones

excepciones con que cuenta.

Walter Musa solicitó a los regidores conocer la propuesta de hacerlo

hijo adoptivo de Puerto Plata como sorpresa para el buen ser humano

que ha llegado sin ser funcionarios y ha comenzado a trabajar sin

esperar agradecimiento ni reconocimiento.

Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana,

aceptó Francisco Javier con humildad la decisión de los concejales del

Ayuntamiento de Puerto Plata, se trasladó a esta ciudad acompañado de

la esposa y sus hijos y recibir la distinción junto César José de los

Santos, a la sazón vice ministro de Turismo que hizo significativos

aportes que un día habrá de reconocer

Los discursos del alcalde Walter Musa, motivando las razones y el

presidente del Ayuntamiento, no estuvieron dirigido a comprometer al

hoy ministro de Turismo, sino reconocer sus aportes, dedicación, celos

por todo cuanto significó para su persona Puerto Plata al tiempo de

manifestar las cualidades del destino y su interés de una mayor

integración de todos los agentes llamados a echar a correr el despegue

definitivo del turismo, incluyendo a los periodistas para que se

encargaran de la promoción a través de todos los medios para los que

laboran.

La existencia de la terminal turística de Maimón es el fruto de la

insistencia y persistencia de Francisco Javier, que realizó viajes con

miras a lograr la atención de los inversionistas, a los cuales convocó

para venir a Puerto Plata a fin de que seleccionaran el lugar deseado.

Ahí comenzó las gestiones para convencer al ex presidente Leonel

Fernández que aceptó la propuesta del ministro de turismo de que el

país fuera sede de la asamblea anual de los ejecutivos y directivos de

cruceros, a costa del gobierno.

Se dijeron los pasos y el gobierno estuvo de acuerdo para darle la

concesión y construyeran la terminal turística libre de impuestos. El

presidente Danilo Medina dio continuación confianza a Francisco Javier

García, que conformó un equipo formidable para lograr el objetivo, del

cual se desprenden diversas obras y aportes del ministerio en varios

municipios y distritos municipales.

Con la inauguración con un espectáculo artístico del Anfiteatro de

Puerto Plata, el más hermano y único en la región, construido pro Kuki

Silverio, contando con la disposición siempre positiva del alcalde

Walter Musa, “señor Presidente Danilo Medina, se en cada lugar donde

haya que construir obras del gobierno aparecieran un alcalde como

Walte Musa siempre colaborador y facilitar de lo necesario sin impedir

el trabajo, avanzaría enormemente”, expresó la Arq. Kirsis de los

Santos, en la inauguración del Anfiteatro que es otra de las obras

para concatenar la terminar que semanalmente trae muchos turistas y

que será una opción para los puertoplateños que no contaban con un

lugar para la presentación artística y otros eventos de masa. Otras

importantes obras que se realizan por gestión del ministro Francisco

Javier contando con el aval del presidente Danilo Medina, son el

centro Histórico en su fase final, el cuartel general del Cuerpo para

la seguridad de los turistas, un parque en la zona portuaria donde se

había levantado un parque turístico que no tuvo operación.

El hijo adoptivo de Puerto Plata, Francisco Javier García, ha estado

presente en todas las actividades que se desarrollan en el orden

empresarial, deportivo, cultural, social y desarrollo de actividades

de construcciones de obras en casi todos los municipio, el distrito

municipal de Maimón, donde construye la iglesia central como proyecta

la imagen de una catedral, aportaciones económicas en caso

desastrosos, así como asfaltados de calles. Se registra, asimismo, el

apoyo que ha dado a la celebración del encuentro de los puertoplateños

residentes en Estados Unidos, evento al cual ha sostenido en varias

ocasiones y ha enviado delegaciones de periodistas y funcionarios.

Francisco Javier García al frente de un ministerio con influencia

directa en los municipios y lugares turísticos es conocido en todo el

país y lo ha demostrado cuando visita cualquier parte siendo recibido

con alegría y las atenciones merecidas.

Es un hijo adoptivo de Puerto Plata que tiene pendiendo su segunda

patria, que lucha y defiende y decida hacer lo que se necesita para

lograr despertar el elefante dormido que lo que constituye el turismo

y que luego de obtener el renacimiento este destino ha dado un giro

de 180 gravo, tanto así que nativos y extranjeros “buscan un boquete”,

para comprar espacio e instarse en Puerto Plata y servir a los

turistas.