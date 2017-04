Ausencia dirigentes políticos, ganadores en las elecciones del 2016, es notable, pero no sorpresa

PUERTO PLATA.- Si el año no es electoral, tradicionalmente mas del 80%

de los dirigentes políticos aspirantes a posiciones o ganadores en las

mas recientes elecciones,15 de mayor del 2016, brillan por su

ausencia. Lógicamente que los de la base de sus respectivas

organizaciones lo último que no se pierde es la esperanza, por lo que

no dejaron de esperar “una visita sorpresa” aunque fuera para llevarle

dl “combo para cocinar la habichuelas con dulce”.

No obstante, no es notable y sorpresa, pues la costumbre y habito

con el tiempo se convierten en “ley al ser aceptada” por el

ciudadano.

Revelaciones obtenidas por El Faro dan cuenta que algunos políticos

del patio, entre ellos legisladores, alcaldes, directores y regidores,

distribuyeron en los primeros días de la Semana Santa, casi en forma

clandestina, sugiriéndole a los beneficiarios que no lo hicieran saber

a otras personas, incluyendo los periodistas, ya que si se conoce

tendría que ocultarse por no tener capacidad de satisfacer la demanda.

Aunque fue criticada la practica social de diputados y ayuntamientos

de hacer aportaciones a seguidores políticos en medio de campaña

electoral, no han dejado de hacerlo, pues se espera que en fechas

especiales hagan presentes en algunos hogares aportes de los

políticos, de manera especial los que obtuvieron ganancia con su

elecciones en las más recientemente elecciones.