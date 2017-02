PRM cumplir primer año de fundación

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) cumple hoy dos años de fundado y llega a la fecha como la segunda fuerza política del país, pero tiene como grandes retos fortalecer y crear sus estructuras a nivel nacional y mantener la unidad interna.

En esta etapa, el PRM ha iniciado un proceso de reestructuración y fortalecimiento interno que tiene previsto concluir el 28 de este mes y en cuyo proceso han mandado un mensaje de unidad interna con la participación conjunta en todos los actos del expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader.

El presidente el PRM, Andrés Bautista, ha reconocido que el PRM debe revisar sus estructuras en todo el país debido a que la premura con que la organización se vio forzada a participar en las pasadas elecciones no tuvo tiempo de organizarse en todas las provincias y municipios del país.

El proceso de fortalecimiento incluye formar 70 mil dirigentes a nivel nacional y para esos fines 32 comisiones del PRM encabezadas por miembros de la Comisión Ejecutiva visitarán todas las provincias a fin de completar las direcciones provinciales y municipales.