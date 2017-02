Piden al presidente Medina construir puente unirá a Villa Isabela con La Isabela Histórica

Antonio Heredia.-

PUERTO PLATA.- Personalidades y entidades representativas de la parte oeste de Puerto Plata, reiteraron su petición al presidente de la República, Danilo Medina para que cumpla su promesa de campaña, donde ofreció terminar de construir el puente que unirá a las comunidades de Villa Isabela con La Isabela Histórica, el cual lleva abandonado casi dos décadas.

En tal sentido el señor Marino Fermín, quien es un conocido hombre de negocios de la zona, demandó del primer mandatario de la nación honrar su compromiso realizado en tiempos de campañas políticas cuando se reunión con empresarios de allí quienes le reclamaron la terminación del viaducto que enlaza al distrito municipal de La Isabela Histórica con el municipio de Villa Isabela y otros pueblos de esa región.

Fermín dijo que a Danilo Medina al parecer se le olvidó esa promesa de campaña, por lo cual abogó que los funcionarios de la presente gestión gubernamental en Puerto Plata, deben luchar por todos los medios en contribuir con el desarrollo de la colectividad, ya que La Isabela Histórica y Luperón son dos pueblos que con una buena comunicación terrestre poseen potencial de crecimiento y desarrollo sin ningún obstáculo.

En ese mismo tenor, el empresario Christopher Moss, dijo que ha solicitado a diferentes funcionarios de Puerto Plata que realicen una intermediación con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para que ordene la construcción del puente que uniría a la Isabela Histórica con Villa Isabela, debido a que la construcción del referido viaducto es muy importante para el desarrollo turístico de esa región.

Moss quien es el propietario de la empresa Columbus Kayak que se dedica a realizar giras ecológicas dijo que debido a la falta del mencionado puente, los turistas no pueden pasan por el Solar de las Américas de la Isabela Histórica y los que llegan a La Isabela Histórica no pueden continuar hacia Punta Rucia y viceversa, razón por la cual la construcción del puente incrementaría el intercambio comercial y turístico entre La Isabela Histórica y Villa Isabela.

Se precisa que debido a la falta del citado puente, cada vez que se producen en la zona lluvias torrenciales, el transporte de personas, provisiones y otras cosas, queda interrumpido hasta que el cauce del río Bajabonico descienda y no represente un peligro para nadie, pero cuando no se puede pasar, entonces las personas que deseen ir de La Isabela Histórica al municipio de Villa Isabela o viceversa, tienen que dar la vuelta por El Estrecho Omar Broos de Luperón.