Félix Alvarez y demás miembros Cámara Cuentas juramentados

Cuatro de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas quedaron posesionados ayer en sus funciones mientras el quinto, que había sido elegido para integrar el organismo, declinó al cargo horas antes de la juramentación.En una ceremonia en el Congreso Nacional, el presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, juramentó al nuevo Pleno del órgano fiscalizador, presidido por Hugo Álvarez Pérez; al vicepresidente Pedro Ortiz Hernández; al secretario Carlos Noé Tejada, y el miembro Félix Álvarez Rivera.

El renunciante Pablo Domingo del Rosario, quien se desempeñaba desde el 2008 como vicepresidente de la entidad, fue escogido el pasado jueves como miembro de ese organismo. Mediante una carta dirigida al presidente del Senado justificó su dimisión alegando que después de ser vicepresidente asumir como miembro era una degradación.

“Yo fui ocho años consecutivos presidente del Senado y en el 2014 dejé de ser presidente y fui a desempeñar mi curul como senador y duré dos años como senador y parece que no se ha entendido que los bufetes son temporales y en algunos casos son por periodos completos”, manifestó el presidente del Senado, al tiempo que dijo que el hemiciclo deberá nombrar la persona que llenará el espacio.

Dionis Sánchez, vicepresidente del Senado, informó que en la próxima sesión de la Cámara se llenará el vacío con uno de los 10 restantes que fueron evaluados en las ternas.

Tras la juramentación, los integrantes del pleno se dirigieron a la sede de la institución para tomar posesión de sus cargos. Allí Álvarez Pérez felicitó a la presidenta saliente, Licelott Marte de Barrios, por el trabajo encomiable que realizó al frente de la institución.

"Espero que al usted pasarme la antorcha y yo asumir este gran reto, que Dios me ilumine junto con los nuevos miembros para que al menos podamos igualar el trabajo realizado", señaló.