Editorial Unión de Ayuntamientos

Conscientes L alcaldes y directores de las Juntas de Distrito, de la poca cantidad de recursos económicos que cada vez reciben que no da ni para comenzar y como no se ha puesto en practica la descentralización del gobierno, sino que buscan aparar la atención haciendo lo que nunca podrán emprender los Ayuntamientos de la provincia, nueve en total y 12 distritos municipales.

Además tomando en cuenta que ninguno de los gobiernos han dispuesto la entrega del 10% del Producto Interno Bruto, PIB, por el contrario cada año disminuyen más, hay que tomar medidas que sirva a palear la demanda que deben enfrentar en sus respectivos lugares, de lo contrario todos, alcaldes, directores y la propia corporación edilicia, por no tener capacidad económica para hacer frente a situaciones que se presentan con regularidad.

El Faro sugieren que los líderes municipal que tiene a su cargo la administración de Ayuntamientos y Juntas distritales, a fin de ponerse de acuerdo para realizar jornadas en conjunto, que no sería la primera vez, ni la iniciativa de provincia que nunca se haya hecho, lo que permitirá realizar obras y actividades uniendo esfuerzos, equipos, recuerdos y hasta demandar unidos del gobierno central atender a las reclamaciones de habitantes de los municipios.

Es difícil se una para enfrentar al gobierno y demandar la entrega de la cantidad del 10% PIB que establece la ley, en razón de que la mayoría de los alcaldes y directores pertenecen al partido en el gobierno o llegaron a las posiciones aliados en las elecciones. Es por ello deben tomarse medidas tendentes a garantizar hacer lo que tienen que hacer en cada municipio o distrito. Es unión facilitaría que empresarios e instituciones llamadas a ofrecer ayudas y beneficios lo hagan luego de conocer que realmente lo entregado será utilizado correctamente.

Además no es lo mismo que un ayuntamiento, alcalde o director de distrito se presente ante el presidente de la república o un ministro para solicitar ayuda para solucionar situaciones, que lo hagan en conjunto a través de una comisión.

Basta recordare las calamidades que han pasado habitantes de lugares de la provincia luego de afectados por las lluvias y ha tendido que venir directamente el presidente de la República, Lic. Danilo Medina y disponer que lo haga un ministerio, o el Plan Social de la Presidencia.

En política todos quieren ser protagonistas, buscársela con el objetivo de cumplir y lograr puntos a su favor, los alcaldes y directores de distritos tiene que asumir su rol buscando la manera de lograr recursos suficiente para solucionar problemas prioritarios y ante la poca posibilidad de conseguirlo debieran unificarse con aras de tener capacidad para resolver ya que para eso fueron electos por la mayoría de los electores de sus respectivos municipios o distritos .

Félix Alvarez, electo miembro Cámara de cuentas

SANTO DOMINGO.- El puertoplateño Félix Alvarez, Produrador General de la Corte de Apelación, fue electo por el Senado de la República

miembro de la Cámara de Cuentas, que tendrá ahora como presidente a Hugo Francisco Álvarez Pérez , de La Vega, en lugar de Licelot Marte de Barrios.

El Faro dio seguimiento a la selección de Félix Alvarez Rivera, desde que apareció entre los seleccionados por la comisión de diputados que luego lo escogió para presentarlo a los senadores, en la primera terna y ocupando el número uno.

Es el primer puertoplateño de los políticos que hacen vida en la provincia, que resulta electo. Alvarez Rivera, actual Procurador General de la Corte de Apelación del departamento judicial de Puerto Plata, ocupó en varias ocasiones la fiscalía. Fue prominente miembro

del Partido de al Liberación Dominicano, es seguidor de la tendencia del presidente de la Rep®ublica Danilo Medina Sánchez.

Como vicepresidente, los senadores seleccionaron a Pedro Antonio Ortiz Hernández y como secretario a Carlos Noé Tejada Díaz.

Completarán la dirección, y Pablo Domingo del Rosario. Los nuevos miembros serán juramentados el próximo viernes tres febrero, a las 11.00 de la mañana, en la sede del Senado.

Los miembros de la CC se eligen por un período de cuatro años, en esta oportunidad para el periodo 2016-2020. Los senadores aprobaron con 27 votos de los 29 presentes, el informe que le presentó la comisión, que preside el senador Tommy Galán.