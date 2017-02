Carlos Martínez, al clalsico con equipo dominicano

Carlos Martínez tiene todas las intenciones de lanzar por la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de marzo venidero.Su nuevo contrato con los Cardenales no será óbice para que represente a su país, que desde el mes entrante sale a defender la corona obtenida en 2013.

“Claro que voy para el Clásico”, dijo Martínez a elCaribe desde la ciudad de Miami, Florida. “Quiero estar ahí para mi país. Eso es lo más grande que le puede pasar a uno.

No me importa el juego que me pongan a lanzar, el segundo, tercero, cuarto, no importa. Lo que quiero es tener ese uniforme puesto de República Dominicana”, añadió.

El derecho dominicano acordó el jueves una extensión de contrato de 51 millones de dólares y cinco años con San Luis. El pacto incluye dos opciones del conjunto que extenderían su permanencia en la escuadra hasta 2023. –