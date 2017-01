Vladimir Guerrero entre posible miembros salón de la fama béisbol

Vladimir Guerrero va por buen camino al Salón de la Fama de Cooperstown.El exjugador de las Grandes Ligas se encuentra en una posición favorable para entrar al templo de los inmortales, a juzgar por los cómputos de Ryan Thibodaux, famoso amante del juego que localiza, contabiliza y publica las boletas que emiten los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés) a través de redes sociales, correos electrónicos y páginas de internet. De acuerdo a la más reciente actualización de Thibodaux, ayer en la mañana, Guerrero había aparecido en 118 de las 153 boletas emitidas (seis anónimas). Eso le otorga a Vladimir un 77.1%, poco más de dos puntos por encima del mínimo requerido para convertirse en inmortal. Ese total general de sufragios representa el 35% del universo, que en esta ocasión es de 435 votantes.

Guerrero, en su primer año de elegibilidad, necesita figurar en al menos 209 (74.1%) de las papeletas restantes para llegar a la inmortalidad.

El anuncio oficial de los seleccionados en la clase de 2017 será este próximo día 18 de enero. Vladimir sería el tercer dominicano que recibe un nicho en Cooperstown. Juan Marichal (1983) y Pedro Martínez (2015) fueron los anteriores.

El nativo de Don Gregorio, provincia Peravia, jugó por dieciséis temporadas en las Grandes Ligas, donde concluyó su carrera con promedio de bateo en .318, gracias a 2,590 hits, incluidos 477 dobles, 46 triples, 449 jonrones, además de remolcar 1,496 carreras.

Ganó un premio al Jugador Más Valioso (2004) y participó en nueve Juegos de Estrellas. Vio acción con los desaparecidos Expos de Montreal, Angelinos de Anaheim, Vigilantes de Texas y Orioles de Baltimore.