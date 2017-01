Trece personas murieron durante fiestas cambio de año

Trece personas murieron en accidentes de tránsito ocurridos durante el fin de semana de Año Nuevo; doce fallecieron en motocicletas. Según el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), estos decesos ocurrieron en 347 accidentes de vehículos.

Al ofrecer los datos del Boletín número 2, el director del COE, general Juan Manuel Méndez, detalló que de los 347 accidentes, 251 fueron en motocicletas; 59 en vehículos livianos; tres en pesados y ocurrieron 34 atropellamientos.

Indicó que 255 accidentes sucedieron en calles y avenidas; 88 en autopistas o carreteras, y cuatro encaminos. El general manifestó que los accidentes ocurrieron en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega y Puerto Plata.

Asimismo, dijo que en esos accidentes, 407 personas salieron afectados; no especificó de que forma.

Intoxicación. Por otra parte, el director del COE informó que en este feriado sufrieron intoxicación por ingesta de alcohol 57 personas, de las cuales siete son menores de edad, entre los 9 y 17 años. Mientras que por intoxicación de alimentos fueron afectados 8 personas.

Asistencia. El general manifestó que este fin de semana los distintos organismos de emergencia asistieron a 3,996 personas. En tanto que las asistencias médicas fueron 472.

Detalló que la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó 1,195 asistencias viales, que consisten en cambios de gomas, combustibles, remolques, mecánica, entre otras actividades, en autopistas, calles y avenidas.

Amet. En tanto, la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) retuvo 21 vehículos pesados por transitar en el carril izquierdo; 399 por no tener permiso, 61 livianos (no especificó por qué los retuvo); 618 motociclistas por conducir sin casco protector; 64 vehículos fiscalizados por exceso de velocidad; 27 por transitar sin luces; 19 por neumáticos lisos; 68 por usar celular; 109 por no utilizar el cinturón de seguridad.

También fiscalizó 53 vehículos pesados por transitar sin cinta refractiva; 34 vehículos por exceso de pasajeros y 50 camionetas por cargar personas en la parte trasera.

Socorristas. El COE reportó que la Defensa Civil reportó que realizó 1,092 asistencia que consisten en emergencia doméstica, toma de presión, atención de quemaduras, y de cura y despacho por accidentes leves.

Cestur. Mientras, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) desarrolla un dispositivo especial de seguridad y asistencia a favor de los turistas y reforzó el patrullaje con el despliegue de 1,200 miembros.