Temen quedar aislados, imberteños protestan

Ante el temor a quedar aislados de la provincia de Santiago, los residentes en la comunidad Los Llanos de Pérez, del municipio Imbert, protestaron por tercera ocasión para reclamar la intervención de la carretera que comunica a Navarrete con Puerto Plata.Esta vez, desde camioneros hasta representantes de grupos comunitarios, taponaron la carretera con quema de neumáticos y lanzamiento de escombros.

Con las lluvias de noviembre del año pasado, la vía prácticamente quedó colapsada y se teme que en cualquier momento deje aislada a Puerto Plata de Santiago, a pesar del cacareado anuncio de plan de asfalto y de intenciones de retomar el tramo del distrito de Maimón hasta conectar con la avenida Manolo Tavárez Justo.

A escasa distancia, en la comunidad La Escalera del municipio de Altamira también en Puerto Plata, sus moradores demandan también su intervención.

La pasada semana, una mujer tuvo que ser cargada en “litera”, debido al deterioro de sus calles.

Desde empresarios hasta comerciantes y transportistas denuncian que las vías de acceso a Puerto Plata prácticamente están colapsadas y en cualquier momento la provincia pudiera quedar aislada debido al deterioro y la tardanza en aplicar un plan de recuperación.

A los daños que presentan carreteras primordiales como la Navarrete-Puerto Plata, se agrega la turística Gregorio Luperón que conecta con Gurabo en Santiago y la de Jamao al Norte en la provincia Espaillat que los une con el distrito municipal de Cabarete, del municipio de Sosúa. El pasado día 18 de este mes, seis personas resultaron heridas de perdigones, y dejó cientos de turistas varados, durante una protesta en Estero Hondo, también por arreglo de calles.