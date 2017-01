Diputada Graciela Fermín reaparecerá en su partido Revolucionario Dominicano, en los días venideros

PUERTO PLATA.- La veterana política, ex alcaldesa de Montellano, diputada tres veces en representación de la provincia, aparecerá próximamente en el escenario político en su Partido Revolucionario Dominicano, del cual nunca renunció marchándose para ser candidata del Partido Revolucionario Moderno sin haber tomado juramento de membresía.

Trascendió que la diputada Graciela Fermín que aseguro el triunfo del senador José Ignacio Paliza, ha tenido serios inconvenientes dentro de la organización por reclamaciones realizadas ante directivos y candidatos porque supuestamente fue traicionada ya que supuestamente sus dirigentes estaban siendo conquistados para que votaran a favor de otros candidatos y quienes lo hacían no se cuidaron y fueron denunciado ante ella.

Cuestionada ante el silencio de la diputada manifestó que hablará en el transcurso de los próximos días, pero de que se “va se va” de un partido en el que no ha sido juramentada “aunque ha sido invitado en varias oportunidades y se ha negado.

A la abogada y política se le considera una de las mujeres más trabajadores y aguerrida candidata que ha ganado todas las elecciones en que ha partido o ha puesto a ganar candidatos a senador como Francis Vargas y José Ignacio Paliza aportando un caudal de votos dada su popularidad y eterna solidaridad con los puertoplateños.