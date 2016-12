Quique Antún, suspendico presidente del PRSC contra observación aborto

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) informó este martes su oposición a las observaciones hecha por el Poder Ejecutivo al Código Penal Dominicano, “específicamente en los artículos referente al tema de la penalización del aborto aprobado recientemente por el Congreso Nacional”.

El presidente nacional de la organización, Federico Antún Batlle (Quique), sostuvo que el PRSC reitera su compromiso de defender la vida, tal como lo expresa la Constitución de la República, en su artículo 37 donde establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.

Antún Batlle sostuvo que de aprobarse la despenalización del aborto como promueven algunos sectores, no solo se violentaría la Constitución vigente, sino también, se atentaría contra la vida humana.

“Nuestro partido, con raíces ideológicas social cristiana, reitera su oposición al aborto porque atenta contra el derecho a la humanidad, siempre defenderemos el principio de que el nasciturus, o ser engendrado, es portador de vida, por lo tanto hay que protegerla”, manifestó en una nota de prensa.

– See more at: http://www.elcaribe.com.do/2016/12/20/prsc-opone-observacion-del-codigo-penal-hecha-por-danilo#sthash.v6Ov1TvT.dpuf