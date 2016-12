Puertoplaticosas

El nacimiento del 2017 augura que Puerto Plata habrá de recibir mayor atención para sectores que han esperado solución a fin de continuar hacia delante con el desarrollo. No debe sólo ser el gobierno, sino que el sector privado se incorpore como lo han estado haciendo algunos con inversiones, de manera que no lleguen de fuera a hacer lo que corresponde a los nativos de la provincia y que cuentan con recursos económicos…Ha de ser motivo de reflexión el hecho de que 50 muertos en accidentes durante el 2016 , 29 de ellos fueron en accidentes de motores…Consultados emprendedores empresarios, alcaldes y funcionarios, vaticinaron que el nuevo año es promisorio, especialmente en el área turística por la cantidad de visitantes que han llegado luego de la puesta en funcionamiento de la terminal turística …Hablando de los pasajeros de barcos no Maimón el único que no recibe muchos de ellos, sino que el Ayuntamiento de Puerto Plata, no obstante haber duplicado personal y trabajo, no ha recibido un solo centavo, dijo el alcalde Walter Musa…El vertedero está pendiente todo luce indicar que tendrá que ser Francisco Javier García, el hijo adoptivo de Puerto Plata, que meta mano para continuar haciendo obras que requiere este destino…No debe cruzarse de brazo el sector turístico con sus instituciones, así como la Cámara de Comercio con Sixto Peralta, hay que seguir luchando por lo que falta, de lo contrario nada hará el gobierno al no recibir presión…Los regidores son injustamente acusados de localizar terrenos propiedad del cabildo, pero desafortunadamente no lo hacen con el parque de la Javilla que es el parqueo oficial de la empresa de transporte que va a Santiago, lo hará el año venidero ?…La policía nacional realizado jornada u operativo, pero a manos pelá, no entregan recursos, ni siquiera buenas atenciones…El coronel comandante de la CESTUR, ha estado haciendo el trabajo, no se explica el por que se haya alejado de los medios de comunicación identificados con el efectivo cumpliendo de su deber…Otra obra pendiente de terminación es el cuartel de los Policía especializados en turismo, está comenzando no obstante llevar un año de aprobación…La situación del caos del transporte no pudo superarse en el 2016 p;or lo que se espera que en del 2017 cambie la posición de las autoridades, incluyen Amet que parece que muchos de sus miembros vienes con el lineamento de buscar toques con ciudadanos…A propósito en enero vuelven a ser trasladado a otro lugar como Muñoz donde operará su cuartel general ya que no lo quieren en la construcción de CESTUR en la zona portuaria…Mas de 50 pescadores se mantienen presos, sus familiares recibieron ayuda de parte de la Asociación de propietarios de Barcos…Cualquier autoridad, gobernador o alcalde, no debe dejarse presionar para evitar construcciones en terrenos privados como en El Javillar, hay que evitarlo no importa en que época…Terminada las fiestas de navidad y año nuevo, hay que comenzar a trabajar, todos, oficiales y privados, con transparencia total…Bai.