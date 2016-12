Puertoplate Al Horford se destaca una vez mas

Russell Westbrook llegó a 14 triple-dobles en la campaña y a su tercer juego consecutivo con al menos 40 puntos, al finalizar con 45 tantos, 11 asistencias y 11 rebotes, y guiar al Thunder de Oklahoma City a un triunfo ayer 117-112 sobre los Celtics de Boston.Westbrook falló sus primeros cinco disparos pero anotó los últimos siete puntos de la primera mitad, para que el Thunder convirtiera una desventaja de tres tantos en un colchón de cuatro unidades al descanso. Marcó 18 puntos en el último cuarto, incluido ocho en fila durante un racimo de 10-0 que revirtió una pizarra de 104-100 para convertirla en ventaja de seis unidades.

El novato Domantas Sabonis superó su marca personal antes del medio tiempo y terminó con 20 puntos por Oklahoma City, que había perdido tres de sus últimos cinco partidos. Enes Kanter terminó con 20 unidades desde el banquillo. Isaiah Thomas finalizó con 34 tantos y 10 asistencias, mientras que el dominicano Al Horford aportó 23 unidades por Boston, que vio rota una racha de cuatro victorias, su más larga de la temporada.