Presidenciales se colocan en la calle del centro

Las estrategias políticas en la conquista del poder son variadas y cada momento requiere de una táctica diferente. Ahora, a poco más de siete meses de las pasadas elecciones, los presidenciables del 2016 están tanteando el escenario para ir allanando el camino. El presidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández, la vicepresidenta Margarita Cedeño y el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, son los favoritos dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y cada uno desde su posición trata de mantenerse en el escenario.

A Leonel, por su condición de haber sido tres veces presidente de la República, tener la presidencia del PLD, la presidencia de la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC), la Fundación Global Democracia y Desarrollo y la presentación de su proyecto de país República Dominicana 2044, lo mantienen en el escenario público nacional e internacional como ningún otro político del país.

Pero el líder del PLD ha declarado que el 2017 lo dedicará a reactivar el partido oficial a través de la aplicación de las resoluciones que la organización aprobó en su último Congreso, lo que acerca al presidente de la organización a las bases y dirigencia media del PLD, lo que no había podido hacer mientras estuvo en la Presidencia de la República.

Pero particularmente, en esta etapa, Fernández ha tenido una gran presencia en el escenario político a propósito de las Navidades donde ha encabezado encuentros con la dirigencia de la organización, los partidos aliados y distribuido canastas con alimentos para los más pobres en distintas zonas del país.

Aunque es algo que Fernández ha hecho tradicionalmente, en esta ocasión le ha servido para exponer sus ideas de relanzamiento del PLD y con eso ha mantenido la organización en el foco de la opinión pública y en el centro del debate. Fernández “le ha dado calor” a la gente en Navidad y hasta se hizo viral su video cantando a dúo con el merenguero Johnny Ventura en una fiesta en Funglode.

El presidente Medina tiene prohibido por la Constitución volver a postularse para la Presidencia del país, pero por la experiencia de su reelección reciente dentro y fuera del PLD, todos coinciden en que el gobernante está en el camino de una nueva reelección. Medina ha duplicado su programa estrella, las visitas sorpresa, y sigue con su estilo que tanto resultado de popularidad le ha ganado. Además han salido varias encuestas que reafirman esa percepción como Latinobarómetro que lo coloca como el gobernante mejor valorado de la región y la de Dorín Cabrera publicada este mes.

En el caso de Margarita Cedeño su mayor activo es el alto nivel de popularidad que mantiene y que la coloca entre los dirigentes del PLD mejor valorados, condición que ha mantenido en 12 años como primera dama y vicepresidenta. Con Cedeño en esta etapa se da un proceso contrario al ocurrido en el periodo 2012-2016, cuando desde el Palacio tuvo poca exposición pública a pesar de su posición, pero ahora está al lado del presidente Medina en casi todos los actos públicos. Además, la vicepresidenta y esposa del presidente del PLD maneja el gabinete de políticas sociales uno de los programas que más han impactado de manera positiva al PLD.