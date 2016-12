Obispos truenan contra veto presidencia Código Penal por el aborto

La Conferencia del Episcopado Dominicano calificó como “una amenaza contra la Constitución y el derecho a la vida humana” la observación que hizo el presidente Danilo Medina al Código Penal.En un comunicado difundido ayer, los obispos piden “al Señor que ilumine con su Santo Espíritu a los señores congresistas para que mantengan firme su decisión a favor de la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte”.

En ese sentido, invitaron a la población a unirse en oración y acción frente al veto presidencial, a la vez que llamaron a defender la Constitución y no dejarse manipular por lo que entienden son intereses particulares.

“Invitamos a todo el Pueblo de Dios a que nos unamos en oración y acción frente a esta amenaza contra la Constitución y el derecho a la vida humana”, expresaron los obispos.

“Nos sorprende y entristece el veto del señor Presidente de la República Dominicana al Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, centrado en observaciones que favorecen la despenalización del aborto en los casos de violación, rapto, estupro, incesto y malformación congénita, ya que viola el derecho fundamental del ser humano que es la vida, tal como lo consigna la Constitución de la República”, dice el comunicado.

A seguidas se preguntan: “¿Cómo es posible aplicar la pena de muerte a seres humanos inocentes e indefensos? ¿Es que no son gente? ¿Es que estas criaturas deben pagar el crimen de otras personas? ¿Es que estamos propiciando una sociedad del descarte de las personas que vienen con malformación congénita?”.

“Mujeres dominicanas, conscientes de su dignidad, no se dejen guiar por los intereses de clínicas abortistas, de negocios internacionales, ni de personas que no aman la maternidad. El Dios de la vida les hará fuerte a ustedes en la defensa de sus principios”, expresaron.

La Conferencia del Episcopado convocó a todas las diócesis, parroquias e instituciones eclesiales para que lean el comunicado en todas las Celebraciones de Navidad y que se rece la oración a la vida.

“Pedimos a los hombres y mujeres de buena voluntad a que nos unamos en un solo clamor al Dios de la Vida”, concluyeron.

La Iglesia católica lidera la oposición a que se incluya todo tipo de aborto en el Código Penal , tal como lo expresa la Constitución.

– See more at: http://www.elcaribe.com.do/2016/12/21/obispos-atentado-contra-constitucion#sthash.61nhB6gt.dpuf