Francis Vargas ausente por primer vez en municipios, barrios y ciudad en los últimos 10 años

PUERTO PLATA.- Francis Vargas, político nativo del municipio de Imbert que escaló posiciones que pocos fuera de la cabeza de la provincia habían alcanzado, durante 10 años senatorial creó, impuso, sostuvo modelo que deben ser continuado por otros políticos.

Vargas llegó del municipio de Imbert a incursionar en la ciudad como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, rápidamente alcanzó la secretaría general sustituyó a Félix Alvarez en la fiscalía seis meses después de la toma de posición de Leonel Fernández, se afianzó como político oficialista desde donde logró los votos para ser el candidato a diputado en las elecciones del 1998-2020.

Dedicó años a su partido y recibió apoyo a todos los niveles en la organización, siendo distinguido por Leonel Fernández que lo seleccionó jefe de campaña en el 2004, y en las demás campañas electorales .

Francis Vargas fue el gobernador de la provincia por dos años, posición desde la cual logró ser el candidato a senador para las elecciones del 2006 frente a Ginette Bournigal que contó con el respaldo del Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, se hizo senador con la mayoría de los votos.

Desde esa posición y siendo el presidente provincial del PLD se propuso llegar a todos los sectores necesitados y proyecto una modalidad de distribuir alimentos, cajas navideñas, bonos para súper mercados, encuentro con periodistas de la provincia en los cuales hacia rifas de electrodomésticos y dinero en efectivo, asistencia social a todos los niveles, sin distingo político, sino por la necesidad que exponían los solicitantes, especialmente con certificación médicas.

La institucionalización no se hizo esperar y cada año se distribuía en todas partes, sentaba con familias de escasos recursos económicos, contribuyó reparando y donando viviendas a personas pobres, realizaba encuentros con religiosos protestantes y parte del equipo de sacerdotes católico.

Sus influencias fueron grandes y decisivas en manifestaciones que no se conocen en su totalidad, ya que no la daba a conocer a través de los medios. Se conoce de los respaldo económicos que ofrecía a cada municipio en la celebración de fiestas patronales aportando además uno de los grupos musicales de renombre destacándose Raulin Rodriguez, Sergio Vargas, Jhonny Ventura, Vickiana, Frank Reyes, Fefita la Grande, entre otros.

Exitoso político que pese a la derrota en las elecciones del 15 fue el más votado individualmente, registrando una cantidad por encima de todas las anteriores en el 2006 y 2010.

Como senador de la República alcanzó muchos logros, no solo ser voceros en dos ocasiones, vice presidente del senado, presidente de la comisión permanente de justicia que conoció todas las modificasen y nuevos códigos, y vocero oficial de todos los senadores peledeístas para oponerse a la repostulación del presidente Danilo Medina, que parece para firmado el mal trato que ha recibido en la presente gestión gubernamental, luego de haber sido una figura de importancia en el PLD, el congreso y el gobierno de Leonel Fernández y el primero de Danilo Medina.