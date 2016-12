Fiscal puertoplateña que dirige ministerio en la capital saluda decisión presidente

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo estar “totalmente de acuerdo” con las observaciones del Poder Ejecutivo al nuevo Código Penal y reveló que en 14 años que tiene en el Ministerio Público no ha conocido “la primera condena por aborto” en el país a pesar de estar prohibido.

Reynoso llamó a los legisladores a ser más objetivos en ese tema de la interrupción del embarazo y a entender la problemática con las realidades en las que se vive en el país.

“Nosotros no podemos darnos el lujo en la República Dominicana de condenar a la mujer a muerte, a las mujeres más pobres que son en realidad se ven en esa situación y no tienen ni seguros y se van a hospitales donde no le van a practicar un abordó por lo que van a lugares no seguros”, expresó Yeni Berenice Reynoso.

Explicó que las causales mencionadas por el presidente Danilo Medina no son inconstitucionales.

El mandatario devolvió la ley al Congreso por no estar de acuerdo con la penalización absoluta del aborto y sugirió que se permita en casos de violación, incesto y que el hecho haya sido denunciado.

También sugiere que se permita cuando haya mal formación congénita del feto probada, pero en las primeras 12 semanas del embarazo.