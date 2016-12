Ecos de mi pueblo 2016- 2017

Ecos

Hermanos Musa

Continuarán siendo el poder de la comunicación en la provincia a través de los medios electrónicos, lógicamente que tendrá que realizar un inventario y actuación de cada uno de los actores en las programaciones y sacar conclusiones, no importa cual sea el medio o programa, deben tratar de crecer no retroceder, si es que emularán a su padre Waldo Musa, hombre exitoso y que donde incursionó subo hacerlo para ganar, nunca para perder.

Francisco Javier

Ha sido, sino el mejor, uno de los más sobresalientes de los hijos adoptivos de Puerto Plata, como lo declaró el Ayuntamiento municipal en reconocimiento a su dedicación y esmero a favor del rescate del turismo. Ha logrado Francisco Javier García lo deseado y ahora es que falta y las promesas son de seguir hacia delante.

Paliza candidato presidencial PRM

José Ignacio Paliza es la figura nacional más popular del joven Partido Revolucionario Moderno, por lo que este 2017 cuando hablen de convención tendrán que reservarle una relevante y posición en la dirección general del partido. Quien sabe si llega en poco tiempo a la candidatura presidencial, pues ahí se registran un vacío de liderazgo.

Graciela Fermín

La mujer está nueva cuenta con mas voluntad que nunca para seguir hacia delante, ha sido aguerrida en la política y la abogacía, también traicionada por compañeros amigos políticos y hasta de partidos, pero el 2017 habrá de repararle mucho y causar efectos positivos para Puerto Plata a partir del mes de enero, no habrá sorbresa todo está a la vista para lo que no se necesita espejuelos.

Ivannia, a secretaria cámara diputados

La joven diputada, bien relacionada en la cúpula del gobierno, podría ser una de las secretarias de la Cámara de diputados a partir del 16 de agosto. La muchacha tiene mas vuelto que sus progenitores y de proyecciones ni hablar, por razón de edad y la buena base creada.

Walter

Haber sido electo en tres oportunidades consecutivas cada una con mayor cantidad de votos, hacen de Walter Musa un alcalde y político que otros partidos quieren tenerlo para una segura carta de triunfo. Walter que nació de los medios de comunicación y ha recibido respaldo de los son de su propiedad y los ajenos, pues hay que reconocer que ha cambiado a Puerto Plata, aún sin recibir los recursos que le otorga la ley y que los presidente Leonel Fernández y Danilo Medina, nunca lo han entregado, incluyendo ahora que han crecido los compromiso, empleomanías y trabajos como consecuencia de la venida de turistas.

El más votado

Juan Medina, el diputado más votado, el que fue dos veces alcaldes de Guananico no se deja ver en Puerto Plata, supuestamente es de los que tienen miedo a los periodistas y comunicadores que cuando no tienen gripe están buscándosela y pican hasta con la cola. Hay que recordarle al diputado que no son todos los que están, ni tan todos los que son.

Julio Almonte

El vice ministro de Turismo ha hecho el trabajo al iniciar un nuevo año sed tiene la esperanza de que lo hará mejor, aunque necesita tener control de miembros de la oficial que deben y tienen que estar por debajo suyo y están haciendo cosas que no conviene a él ni ha turismo. Podrían ser cuestión de celos, pero es mejor prevenir.

Lorenzo

No es lo mismo lograr notoriedad como luchador por Cabarete que ser director provincial de turismo. Hay saber conocer la responsabilidad sin utilizar privilegio ni injusticia, es por ello que el éxito de Sancasani en Cabarete y Sosúa ahora no como antes, pues ha chocado con intereses poderosos e incluso ha dejado manido real por vereda cuando selecciona amigos que en el pasado fueron adversario cuando lo designado en la posición. Hay que desearle suerte y que siga viajando.

Un buen comandante

Es una difícil labor, pero no imposible, todo se puede lograr y lo ha demostrado el puertoplateño Ignacio Peña Grullón al frente del Cuerpo de Seguridad Turística, CESTUR. Hay que felicitarlo y que siga contando con los medios que le ha prestado su atención y ayuda sin tener que entregar nada a cambioi.

Rafael Torres Madera

Es uno de los amigos que han perdido algunos periodistas a quienes no les toma el teléfono y mucho menos los visita como solía hacerlo. Suerte que no todos reciban beneficios que no fuera justificados, especialmente en anuncios.

Félix Alvarez

Otro de los peledelístas que terminó siendo tomado en cuenta en el 2016 fue el procurador general de al Corte de Apelación al ser sindicado como uno de los posibles miembros de la Cámara de Cuentas. Es una posición merecida.

Onésimo y Félix

No fue sorpresa que el presidente Danilo Medina seleccionara a Onésimo Reyes y al gobernador Iván rivera dentro de la comisión de evaluación de los daños ocurridos por las lluvias, pero sí fue sorpresa el que no apareciera Félix Castillo su coordinador político durante años en la provincia. Onésimo y Félix eran como dos mellizos pero Danilo Medina lo separó. Por qué ?

Andrés Brito

Ex regidores que terminaron el pasado 16 de agosto, 2016, no solo abandonaron la sala, sino también a los amigos que estuvieron a su lado sin ser de su partido, quizás este año se incorporan nuevamente y se encuentran con ellos.

Francis Vargas

El histórico senador, popular, líder de su partido de la Liberación Dominicana, debe comenzar a pensar en su futuro, no saliendo de los bienes, sino creando otros y tratar de rodearse de sus amigos, que no son los que ha tenido y lo llevaron a la derrota electoral. Quien acepta consejo, lo asimila y pone en practica muere de viejo”.

El abogado

José Tomás Díaz ha dejado de ejercer como abogado para dedicarse a la responsabilidad para la que le eligió la mayoría de los habitantes del municipio de Imbert, lógicamente que nbo contaba con las situaciones que se han presentado luego del 16 de agosto por lo que ha tenido que echar para lante, pero eso lo hacen los responsables políticos puertoplateños.

Ginette

Como cambian los tiempos y las personas. La ex senadora, ex gobernadora y ex amiga de sus amigos, ha llegado lenta a la posición de diputada cuando debiera ser lo contrario, alegría, sabiduría, amor, agradecimiento a Dios y sus electores, de manera que vuelva a crecer, buscar espacio y recobrar la popularidad política perdida.

Ausencia en Navidad

El figure o de mucho político terminó temprano en la provincia, las lluvias , inundaciones, aportaciones colocaron a muchos delante de las cámaras o se colocaron para que los vieran pero tomaron la de “Villa Diego” en los días finales del año 2016 cuando más lo necesitaron, pues es muy bueno dar lo ajeno y hasta “apuñalares” parte de ellos, quiénes fueron ?