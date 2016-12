Derrota sufrieron Francis Vargas y Javier Clark electoral sorprendieron el 15 de mayo

PUERTO PLATA.- La popularidad, promoción electoral en toda la provincia,

conformación de una poderosa boleta con populares candidatos a diputados y apoyo de un amplio sector económico que adveraba al PLD, incluyendo simpatizantes del mismo partido, el senador José Ignacio Paliza del Partido Revolucionario Moderno, no se daba ganador para la mayoría del electorado, para ganarle al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Francis Vargas, quien ocupo la posición durante 10 años y fue designado candidato por acuerdo político entre los reeleccionistas y los seguidores de Leonel Fernández encabezados por el senador que fue vocero de los demás leonistas que se oponían a la candidatura nuevamente de Danilo Medina para lo que hubo de reformar la Constitución.

Javier Clark, quien durante cuatro año hizo una campaña para ser candidato a senador

del PLD, no perdió la nominación interna, sino que fue parte de los designados por el acuerdo entre los peledeístas y finalmente perdió en las elecciones, ya que existía el disgusto sembrado contra el senador Francis Vargas que llevo a seguidores suyo a dejar de votar para que ese voto no fuera valido para la reelección de Vargas. finalmente ambos fueron arrastrados por la corriente creada por la cantidad de votos de la oposición.

Lógicamente que el senador Paliza cuando decidió aceptar la nominación que estuvo

reservado con tiempo anticipado igual que muchos de sus aliados y auspiciadores

económicos, entre ellos empresarios de distintos áreas y pertenecientes a partidos diferentes, daban como ganador al joven candidato que agoto seis años siendo diputados, alegando que el candidato del PLD estaba desgastado porque supuestamente se había manejado muy personalizado y alejado de diversos sectores puertoplateños, dentro de los cuales aparecían adversarios del PLD que se propusieron hacerle una campaña en contra que luego de los acuerdos de mantener como candidatos a todos los que eran miembros del congreso nacional, no hubo forma de desmontarla. De tomarse en cuenta que los votos del Partido de Unidad Nacional, PUN , que no eran tomado en cuenta , aparecieron sorpresivamente y fueron contabilizado a favor de José Ignacio Paliza.

De acuerdo a las revelaciones de seguidores de Francis Vargas esos votos solo favorecieron al senador electo, aunque no hubo reclamaciones ni solicitud de recontar o “pataleos” en cuanto a la aparición de los votos. Se dijo que peledeístas fueron utilizados para garantizar en cada mesa la emisión de una cantidad considerada en los colegios electorales guíados desde la capital.