CEA incumple con montellaneros, Ingenio sigue cerrado, legisladores indiferentes

MONTELLANO.- Terminando el año 2016 no se llegó a conocer la decisión final de la dirección del Concejo Estatal del Azúcar, CEA, en torno a la puesta en funcionamiento del Ingenio Montellano recuperado mediante sentencia que despojo a los inquilinos de Cabioqui que se comprometió ponerlo en funcionamiento y luego no hizo nada.

El gobierno a través del CEA y el Banco Central, no se han ocupado de hacer algo por devolverle a Montellano la fuente principal en empleos y trabajos que para los habitantes representa el central que es dueño de una gran cantidad de terreno que puede ser puesta al servicio de los trabajos si así lo desearen.

Ha sorprendido que los dirigentes del comité de lucha por la apertura y los integrantes de pro desarrollo de Montellano se hayan cruzado de brazos, al igual que las autoridades municipales encabezadas por el opositor Omar Sánchez, pero más aún los legisladores encabezados por el senador Josér Ignacio Paliza y los seis diputados, algunos de los cuales están ligados ombilicalmente a Montellano, se hayan mantenido indiferentes, no obstante el tiempo y las amenazas del CEA de echar nuevamente a andar las maquinarias del Ingenio Montellano, distribuir terrenos para trabajarlo o crear una zona franca en el lugar.