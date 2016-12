Cambios en la economía 2017

La economía del país, como afirmaba el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, está y seguirá creciendo de manera positiva, sin embargo economistas consultados por LISTÍN DIARIO consideraron que se deben hacer cambios en algunos de los principales sectores económicos en busca de una mejora para el 2017.

El primer desafío al que la economía dominicana se enfrentará en el 2017 será lograr unos resultados fiscales mejores que los obtenidos en el 2016, según explicó el economista Pavel Isa Contreras.

“Así como hubo una modificación presupuestaria para elevar el financiamiento e implícitamente el déficit público respecto a lo presupuestado al 2017, creo que el Gobierno debería aspirar a un resultado inverso”, consideró.

Indicó que de hacer estos cambios se enviaría una señal importante de que el Gobierno está haciendo los ajustes necesarios para reducir el ritmo de crecimiento del endeudamiento, empezando a cumplir una cuota de responsabilidad con un eventual pacto fiscal.

“Eso implicaría racionalizar y reducir el gasto público en áreas de poco impacto en la economía y en los servicios públicos”, destacó.

Pacto Eléctrico

Isa Contreras manifestó que un segundo reto al que se pudiera ver enfrentada la economía sería el de cumplir exitosamente con un pacto eléctrico que incluya una ruta crítica y clara para reducir de manera significativa los problemas de la energía.

Pacto fiscal

Otro de los desafíos para el próximo año según Pavel Isa es el de alcanzar acuerdos significativos en materia fiscal. Sostuvo que hay que empezar a discutir temas de cara a ese pacto con énfasis en la reforma del gasto público.

“La idea no sería tener resultados inmediatos en materia fiscal, pero sí algunos compromisos robustos en la reforma del gasto público en términos de dirección del gasto social”, dijo.

Aseguró que de hacer esto se pudieran sentar las bases para elevar la recaudación tributaria.

Posición del Gobierno

José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, expresó que no se puede ir un pacto fiscal sin antes terminar el eléctrico. Dijo que así como en otros aspectos, todo se le pide al Gobierno.

“No hay sacrificio de nadie, primero no quisieron terminar el pacto eléctrico antes de las elecciones y luego por otros problemas y no hay nada que no se le haya pedido a ese sector, todo es un sacrificio del Gobierno”, sostuvo.

Industria manufacturera

Uno de los sectores que necesitan cambios para el 2017 es el de la industria manufacturera, según el economista Luis Vargas.

Vargas expuso que se necesita hacer una reestructuración al sistema de producción y comercialización.

Aseguró que se debe trabajar en la reconversión de la industria manufacturera de forma tal que se pueda capturar el mercado interno y mercados exteriores.

“En los últimos 15 años ha existido un déficit de balanza comercial de bienes, lo que evidencia que se ha comprado más de lo que se ha vendido”, dijo.