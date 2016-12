Autoridades se junta luego de asalto Banco Popular

Los organismos de Seguridad del Estado anunciaron la formación de una unidad especial para capturar a la banda señalada como responsable de los asaltos a un camión de transporte de valores en Bella Vista Mall y una sucursal del Banco Popular en Plaza Lama, en la avenida 27 de Febrero esquina Comandante Enrique Jiménez Moya. El anuncio lo hizo el director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, quien confirmó que el asalto al centro de negocios del Banco Popular fue ejecutado por la misma banda responsable del atraco en Bella Vista Mall, y que dirige el exteniente del Ejército John Percival Matos, a quien también se le atribuye el robo de una avioneta en el aeropuerto Joaquín Balaguer y el asalto a La Sirena de la Charles de Gaulle, en Santo Domingo Norte.

“Desde ayer la Policía ha llevado a efecto la investigación para llegar a las conclusiones de estos hechos. Hasta el momento hemos podido determinar que los casquillos recolectados en la escena del crimen calibre 5.56 y 9 milímetros coinciden, en algunas de sus partes, con los hechos acontecidos anteriormente en la plaza Bella Vista Mall, lo que nos pone en condiciones de decir que estamos al frente del mismo grupo que ha materializado estos hechos”, apuntó.

Peguero Paredes hizo el anuncio durante una rueda de prensa realizada la tarde de ayer en la sede del Ministerio de Defensa, a solicitud del presidente Danilo Medina y con la participación del ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem; el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Sigfrido Pared Pérez.